A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) prorrogou até o dia 7 de novembro as inscrições dos trabalhos de estudantes do ensino médio e universitárias na 6ª edição do Prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher”.

As vencedoras irão receber R$ 7 mil (ensino médio) e R$ 10 mil (graduação). A premiação visa incentivar a produção científica de mulheres e busca colaborar para o aumento da participação feminina nas futuras gerações de cientistas e lideranças do setor. O prêmio tem o patrocínio da Fundação Conrado Wessel e do Instituto Serrapilheira.

Serão premiadas seis alunas, sendo três de cada nível, e que irão apresentar os trabalhos na 77ª Reunião Anual da SBPC, a ser realizada em julho de 2025, em Recife (PE).

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online disponível no site da SBPC. De acordo com a instituição, as candidatas podem ser indicadas por professores, orientadores, organizadores de feiras e olimpíadas científicas, escolas e universidades

>> É preciso apresentar os seguintes documentos:

Mini-biografia da estudante (até 500 caracteres);

Currículo atualizado na Plataforma Lattes;

Carta de recomendação assinada digitalmente pelo sistema gov.br, com até 2.000 caracteres;

Projeto/atividade científica realizada (até 2 laudas), detalhando o desenvolvimento, objetivos alcançados e impacto do trabalho da candidata. A documentação deve especificar o que foi feito pela aluna e o que contou com orientação do professor(a)/orientador(a).

Caso a indicação se baseie no desempenho em atividades como feiras ou olimpíadas científicas, a documentação deve comprovar a participação e os resultados alcançados.

Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail premiocarolinabori@sbpcnet.org.br.

Premiação

Os prêmios serão entregues no dia 11 de fevereiro de 2025, durante a comemoração do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, com transmissão ao vivo pelo Canal da SBPC no YouTube.

