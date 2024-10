A graphic novel Chumbo, de 2024, obra de autoria do quadrinista e designer franco-brasileiro Matthias Lehmann, pauta a entrevista inédita do Trilha de Letras desta quarta-feira (30), às 23h, na. No programa, Lehmann conversa sobre seu mais recente trabalho com a apresentadora Eliana Alves Cruz.

Gravado na BiblioMaison, o programa fica disponível em formato podcast nas plataformas digitais. O conteúdo pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora pública. O Trilha de Letras também tem transmissão na Rádio MEC, no mesmo dia, mais tarde, às 23h30.

No Dando a Letra, quadro da produção com dicas de leituras, o booktuber Leandro Nogueira sugere o livro Como Pedra, quadrinho escrito e desenhado por Luckas Iohanathan. A trama se passa no sertão nordestino em que uma família luta para sobreviver durante uma seca de mais de 300 dias. A narrativa profunda e comovente mergulha nas entranhas da miséria humana e da maternidade resiliente. O autor usa apenas três cores: o preto, o branco e o laranja para sentir a aridez e o calor do enredo.

Memórias familiares se mesclam à história do Brasil

Durante o papo, Matthias Lehmann explica a finalidade de seu mais recente projeto. "O objetivo do meu livro é mostrar os aspectos mais sombrios da história brasileira, mas também a cultura literária", afirma o entrevistado sobre o título Chumbo. Ele faz a leitura de um trecho da obra no decorrer da atração.

A publicação é livremente inspirada na história de seus próprios parentes. A trama acompanha a vida de uma família de Minas Gerais desde o fim da década de 1930 até meados dos anos 2000, com todas as inúmeras reviravoltas políticas e sociais pelas quais o país passou ao longo do século 20.

"Queria reconstituir esse Brasil com as imagens que eu tenho e as lembranças que eu tinha, mas também mostrar a história de uma família e, atrás, a história de um país. Tudo isso é muito ligado. Tive que pesquisar. Ler muita documentação brasileira", conta Lehmann.

O autor mistura fatos íntimos com a história do país natal de sua mãe, uma mineira casada com um francês. Ela sentia tanta falta do país de origem que fez questão de preservar nos filhos a conexão com a cultura e a língua que deixou para trás junto com os anos de chumbo ao partir para a Europa.

No seu livro, Matthias Lehmann usa páginas compostas com elementos caricaturais e referências à publicidade e ao design gráfico brasileiros. Quadrinista e designer, Matthias Lehmann elogia o trabalho desenvolvido pelos especialistas na área no país. "A evolução do design gráfico brasileiro é muito rica", avalia o profissional.

O programa

O Trilha de Letras busca debater, por meio da literatura, os temas mais atuais discutidos pela sociedade. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora da produção que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro

A TV Brasil já realizou três temporadas do programa e recebeu mais de 200 autores nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

A produção exibida pelo canal público às quartas-feiras, às 23h, tem janela alternativa na telinha em diversos horários. Na programação da Rádio MEC, o conteúdo também é apresentado às quartas, mais tarde, às 23h30.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Tags:

história em quadrinhos | literatura econômic | Trilha das Letras | TV Brasil