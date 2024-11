foi vencedora na categoria agência de notícias no 4º Prêmio Einstein+Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar . É a segunda vez que aconquista a premiação.

A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta segunda-feira (4). No total, 280 jornalistas e 176 veículos foram indicados. Os vencedores foram escolhidos em votação aberta a jornalistas, assessores de imprensa e veículos de imprensa. Promovido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein em parceria com o Jornalistas&Cia, o prêmio reconhece o trabalho de profissionais e veículos de comunicação que atuam na cobertura de saúde, ciência e bem-estar.

A jornalista Paula Laboissière, da Agência Brasil, foi ganhadora na categoria dos jornalistas mais admirados da região Centro-Oeste e no TOP25 jornalistas mais admirados. A profissional recebe, pela segunda vez, a premiação regional. Há 17 anos na Agência Brasil, a maior parte desses anos dedicados à cobertura da área de saúde e ciências, ela agradeceu o reconhecimento.

“Para mim essa premiação mostra que o jornalismo de saúde não apenas sobreviveu a períodos difíceis, períodos complicados, como ele vem crescendo e ele segue, com certeza segue adiante e é uma das premiações que a gente percebe a força do jornalismo que a EBC e a Agência Brasil fazem hoje”, afirmou.

A jornalista Patrícia Serrão, da Radioagência Nacional, foi também vencedora na categoria dos 25 jornalistas mais admirados de Saúde, Ciência e Bem-Estar. Ela citou como diferencial da cobertura do veículo o podcast Histórias Raras, que conta histórias de pessoas com doenças raras.

"A gente consegue contar essas histórias, e a gente consegue fazer jornalismo público de qualidade, e ter o reconhecimento dessa nossa luta pelo jornalismo público, dessa nossa luta por ter espaço, por matérias que mereçam ser contadas e que talvez não tenham espaço na mídia comercial. Ter esse reconhecimento é muito importante”.

A importância da comunicação em Saúde foi destacada por Sidney Klajner, presidente da Sociedade Israelita Beneficente Albert Einstein, para quem os profissionais da área “entregam algo muito valioso para todas as pessoas". "Informação, informação que estimula a mudança de hábitos, que conscientiza e empodera para o autocuidado, que fornece conhecimentos aos pacientes para tomarem decisão juntamente com seus médicos, que atualiza os outros avanços da ciência. Informação que também ajuda a combater as perniciosas notícias falsas”.

Diretor da Jornalistas&Cia, copromotora da premiação, Eduardo Ribeiro destacou que os vencedores foram escolhidos em dois turnos de votação por jornalistas, assessores de imprensa e veículos de imprensa. "Estar entre os eleitos tem um valor ainda mais especial, por ser o reconhecimento do público mais crítico que qualquer profissional pode ter”, disse

Na cerimônia de premiação foram anunciados os TOP 5 +Admirados Jornalistas de Saúde e Bem-Estar do Brasil, o +Admirado Jornalista Especializado em Ciência, o +Admirado Colunista, os cinco campeões regionais e os vencedores nas sete categorias de veículos.

