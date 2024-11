O município do Rio de Janeiro iniciou, nesta terça-feira (5), uma mobilização para atualizar a vacinação de trabalhadores do setor de turismo contra o sarampo. Além dos postos de saúde e super centros de vacinação, o imunizante estará disponível em locais de concentração desses profissionais.

O Aeroporto Santos Dumont será um dos primeiros locais a receber a campanha. O Rio de Janeiro é um dos principais turísticos do país e sediará a reunião de cúpula do G20, além de eventos paralelos ao fórum de líderes, como o G20 Social, nas próximas semanas.

Em 2016, o Brasil recebeu certificação de eliminação do vírus do sarampo e não registrou nenhum caso da doença em 2016 e 2017. Em 2018, devido à baixa cobertura vacinal e grande fluxo migratório, o país voltou a registrar casos.

Em 2019, foram registrados mais de 21 mil casos da doença e o Brasil perdeu a certificação. No ano seguinte, foram 8 mil, enquanto em 2021, houve 670 registros. Em 2022, os casos despencaram para 41. Em 2023, o país não registrou nenhum caso. Por isso, o governo brasileiro passou a ter a expectativa de receber a certificação de volta.

Neste ano, no entanto, foram registrados dois casos, um no Rio Grande do Sul e outro em Minas Gerais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o sarampo é uma doença febril aguda altamente transmissível, com contágio por meio do contato direto entre as pessoas e gotículas de secreções (expelidas ao falar, tossir ou espirrar). A transmissão pode ocorrer pelo ar, em ambientes fechados.

A vacina usada para prevenir o sarampo em adultos é a tríplice viral, que também protege contra a caxumba e a rubéola. “O esquema vacinal para a população adulta não vacinada é composto por duas doses com intervalos de 30 dias para pessoas de até 29 anos e dose única para a faixa etária de 30 a 59 anos. Se houver indicação de bloqueio vacinal, pessoas com 60 anos também devem tomar uma dose”, informa a Secretaria de Saúde

