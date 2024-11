O Sistema Alerta Rio distribuiu um aviso meteorológico na tarde desta quinta-feira (7) alertando a população do Rio de Janeiro sobre a chegada de áreas de instabilidade, com a aproximação e passagem de uma frente fria que vão influenciar o tempo no Rio de Janeiro de hoje até sábado (9). O aviso meteorológico é de nível de severidade médio e a validade vai se estender até às 12h de sábado.De acordo com o Centro de Operações Rio, neste período, a previsão é de pancadas de chuva, rápidas e isoladas, de intensidade moderada a forte, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes.Entre o fim da manhã de sexta-feira (8) e a manhã de sábado, a previsão é de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhada de raios e ventos moderados a fortes. Segundo o Sistema Alerta Rio, o período mais crítico deve compreender a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado.

Região serrana

A Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, também emitiu aviso meteorológico nesta tarde, devido à instabilidade do tempo, com proximidade de uma frente fria. Para a região, estão previstas áreas de instabilidade que influenciam as condições climáticas no município.



A Defesa Civil de Petrópolis monitora as condições do tempo e emitirá alertas, informes ou atualizações a qualquer momento, caso a situação se agrave, com a chegada de chuva forte, precedida de rajadas de vento.

