Depois de diversas semanas com feriados que caíram em um sábado (como o Dia de Finados, Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia da Independência do Brasil), nesta semana teremos um feriado nacional em uma sexta-feira.

No dia 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República. Foi nesta data, em 1889, que o .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Nascimento do apresentador, ator e diretor Marcelo Tas (65 anos) Apagão ocasionado pela falha de três linhas de transmissão provenientes da Usina Hidrelétrica de Itaipu deixa quase 90 milhões de pessoas sem energia elétrica e afeta diversas cidades em 18 estados brasileiros, mais cidades no Paraguai (15 anos) Início dos conflitos da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro (120 anos) - associados à obrigatoriedade da vacinação contra varíola por toda a população, e, em um contexto mais amplo, às reformas urbanas que estavam sendo realizadas pelo prefeito Pereira Passos e as campanhas de saneamento lideradas pelo médico Oswaldo Cruz Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento - comemoração instituída em 2001 pela UNESCO, que é celebrada no Brasil, com a realização anual de um Concurso de Trabalhos Escritos e de Desenhos, para estudantes, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados Catetinho, residência presidencial oficial em Brasília arquitetada por Oscar Niemeyer, é tombado pelo IPHAN a pedido de Juscelino Kubitschek (65 anos)

Morte do líder da Autoridade Palestiniana e presidente desde 1969 da Organização para a Libertação da Palestina Yasser Arafat (20 anos)

Nascimento do escritor e folclorista maranhense Celso de Magalhães (175 anos) - pioneiro no estudo do folclore no Brasil

O jornalista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, o Gogó das Sete, é assassinado quando saía da Rádio Planalto no SRTVS (40 anos) - Mário Eugênio era uma celebridade no DF. Sua coluna no Correio Braziliense e o programa policial de rádio que apresentava eram campeões de audiência. Foi morto por ter feito denúncias que evolviam o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do DF