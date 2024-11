A entrevista também aborda outros assuntos, como sua formação de griô, um difusor de conhecimento e tradições nas comunidades africanas. Renato explica o papel da ancestralidade na construção da autoestima das crianças, e de que forma isso impacta na relação que elas vão desenvolver com o mundo futuramente. Ele fala ainda sobre paternidade e seu trabalho voltado para o público infantil.

Dando a Letra

No quadro Dando a Letra, Lorena Ribeiro (@passosentrelinhas) indica o livro Menina de Fogo, de Taylane Cruz. “Essa é sem dúvida uma leitura para fazer de coração aberto, com um lencinho do lado, sabendo que talvez você termine o livro entendendo que as coisas bonitas fazem valer a dor do mundo ”, sugere.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. A atração foi idealizada em 2016 pela jornalista Emília Ferraz, atual diretora do programa que entrou no ar em abril de 2017. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

A TV Brasil já produziu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro, jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que também ganha uma versão na Rádio MEC.

Ao vivo e on demand

Serviço

Trilha de Letras – quarta, dia 20/11, às 23h, na TV Brasil

Trilha de Letras – quarta, dia 20/11, às 23h30, na Rádio MEC

Trilha de Letras – quinta, dia 21/11, às 4h30, na TV Brasil

Trilha de Letras – segunda, dia 25/11, à 0h30 e às 5h30, na TV Brasil

