A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) inaugurou a primeira emissora de rádio da instituição, na cidade de Cruz das Almas (BA). A inauguração representa a consolidação do movimento de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a partir de esforços conjuntos com a, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e o Ministério das Comunicações (Mcom).

Neste primeiro momento, a UFRB FM 87.1 vai retransmitir o sinal da Rádio Nacional. O acordo, firmado no ano passado, tem duração inicial de dez anos e prevê adoção de ações conjuntas visando à implementação, operação e transmissão de radiodifusão de sons e imagens.

A diretora-geral da EBC, Maíra Bittencourt, participou da cerimônia de inauguração, na na última quinta-feira (21). Também esteve presente o assessor da Secom/PR, Octavio Pieranti. “Esse é um momento bastante importante de entrega, em uma região que deve ganhar muito com essa nova rádio. A cada nova emissora implantada, é a comunicação pública que chega para dialogar com novos territórios”, contextualiza Bittencourt.

“Essa é uma conquista importante para nós, para a gestão, para a estrutura da universidade. Mas é também um marco importante no sentido de que a gente se aproxima, se relaciona de maneira mais profunda, mais fluida, com a nossa comunidade e nosso território”, disse a reitora da UFRB, Georgia Gonçalves, em uma rede social.

Prevista na Lei de Criação da EBC, a RNCP é formada por emissoras de TV e Rádio que atuam por todo o país, propiciando cultura e informação para milhões de brasileiros. A EBC é responsável pela formação da sua rede e investe no fortalecimento e expansão. Em 2024 o crescimento do número de contratos foi de mais 234%.

Atualmente, estão em operação 72 geradoras de televisão e 43 geradoras de rádio. A EBC vem atuando junto às afiliadas para a implantação de 173 novas emissoras nos próximos anos.

Tags:

EBC | Rádio Naciona | Rede Nacional de Comunicação Pública