Morte do compositor e pianista paulista José Aimberê de Almeida (75 anos)

Nascimento do esportista paulista Charles Miller (150 anos) - considerado o "pai" do futebol e do rugby no Brasil

São descobertos, na Etiópia, fósseis de um indivíduo da espécie Australopithecus afarensis, que recebeu o apelido de Lucy (50 anos) - com cerca de 3 milhões e 200 mil anos de idade, a espécie é conhecida como a mais antiga ancestral dos humanos