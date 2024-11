O Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, vai ser homenageado no Rio de Janeiro com três dias de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. As apresentações começam nesta sexta-feira (29) prosseguem até domingo (1°).

A entrada é a doação de 1 kg de alimento não perecível. Em todos os dias, os portões na Cidade do Samba, na Gamboa, região portuária do Rio, serão abertos às 19h.

“A data é muito importante para que a gente possa celebrar o Dia Nacional do Samba, um dia tão importante para nós, sambistas, com muita representatividade para todo mundo que vive carnaval o ano inteiro, que trabalha com o carnaval, para todos os sambistas como um todo. O evento é fundamental para que tenhamos, de fato, uma comemoração da importância de ser sambista”, disse à Agência Brasil, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Gabriel David.

Hoje vão desfilar as escolas que passarão pelo Sambódromo no primeiro dia do Grupo Especial no Carnaval 2025. O público vai poder assistir hoje a Unidos de Padre Miguel, que venceu na Série Ouro em 2024, e com isso, conquistou o direito de integrar o Grupo Especial, considerado a elite do carnaval.

Na sequência, entram a Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, atual campeã do Especial, e a Mangueira. A abertura ficará por conta do tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos e o encerramento com o cantor Belo.

Amanhã (30), o público vai assistir a Unidos da Tijuca, a Beija-Flor, o Salgueiro e a Vila Isabel. Neste dia, a abertura será com o Terreiro de Crioulo e o encerramento com o grupo Samba da Volta.

No último dia, desfilam a Mocidade Independente, a Paraíso do Tuiuti, a Grande Rio e a Portela. A confraternização conta também com apresentação do cantor e compositor Jorge Aragão.

“Tanto os amantes de carnaval e torcedores das escolas, quanto os dirigentes e os artistas já esperam este evento ao longo dos anos, e ele vem crescendo muito. A expectativa e a procura já era grande e, por isso, a gente vem elevando o nível em cada ano que passa, mantendo-o como evento popular de suma importância para a comemoração oficial do Dia Nacional do Samba”, disse o presidente da Liesa.

Desfiles

Todas as agremiações desfilarão com os principais segmentos das escolas. “Cada escola vai ter 40 minutos para desfilar, cantando seu samba enredo do ano e levando ali segmentos como comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, passistas, algumas alas da comunidade, as baianas, a velha guarda. Então, basicamente os principais artistas estarão presentes em um desfile reduzido, se comparado ao desfile principal”, disse David.

Segundo ele, esta será a quarta vez que o desfile neste formato ocorre na Cidade do Samba, mas é a primeira que comemora o Dia Nacional do Samba.

“É a primeira vez que ocorre por três dias e que tem entrada solidária com 1 kg de alimento, que não tem ingresso sendo cobrado. A gente espera que isso gere um impacto popular maior porque a qualidade do evento tem evoluído muito ao longo desses quatro anos. Tenho certeza de que vai ser um evento mais bem estruturado, com maior número de pessoas e com várias surpresas interessantes”, concluiu.

