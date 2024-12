) assinou termo de parceria com os Institutos Federais Sul-Rio-grandense (IFSUL), Catarinense (IFC), do Espírito Santo (IFES), de Sergipe (IFS), do Paraná (IFPR), do Maranhão (IFMA) e a Prefeitura de Pindamonhangaba (SP), que passarão a integrar a).

"Não existe comunicação pública no Brasil sem a Rede Nacional de Comunicação Pública", afirmou o diretor-presidente da EBC, Jean Lima. "A EBC está presente diretamente em três praças e precisa da parceria da rede para chegar a toda a população brasileira".