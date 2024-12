Em 2024, as emissoras públicas de rádio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) registraram recordes de audiência após mudanças estratégicas em sua programação e posicionamento de marca.

A Rádio MEC FM, presente no dial do Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, atingiu o maior patamar de participação de audiência desde 2012, com uma média de 3.762 ouvintes por minuto e um alcance mensal médio de 135 mil ouvintes. Os dados se referem a audiência aferida no Rio de Janeiro.

A Nacional FM de Brasília alcançou a melhor participação de audiência desde o início da série histórica, em 2010. A emissora registrou média de 2.172 ouvintes por minuto e um alcance mensal médio de 103 mil pessoas.

O gerente-executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, explica as mudanças que permitiram os recordes. Na Rádio MEC, houve o resgate de programas de sucesso, bem como novas contratações de peso para a emissora, como o escritor Ruy Castro, que ajudaram no crescimento da audiência.

“A isso, se soma uma intensa agenda de comemorações do centenário da emissora, celebrado em 2023. Tudo isso nos ajudou a colher bons frutos em 2024, com uma boa participação de mercado no Rio de Janeiro para uma rádio segmentada e não comercial”, aponta Regotto. O público predominante da MEC, atualmente, é formado por pessoas da classe AB com idade acima de 40 anos.

A Rádio Nacional passou por um reposicionamento de marca e uma mudança em sua grade de programação. Agora, as oito emissoras próprias operam em rede, com momentos específicos de programação local voltada ao seus diferentes públicos, seja na AM, FM e Ondas Curtas. Compõem a rede a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões.

Para a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, o bom resultado também é fruto do trabalho nas redes sociais. “O aumento da audiência da Rádio MEC e da Rádio Nacional é fruto da ênfase que esta gestão deu ao digital. As redes sociais carregam as marcas das rádios e atraem ouvintes, gerando um ciclo virtuoso de expansão e renovação para estas duas rádios históricas”, aponta.

“Nossas rádios fazem parte da história do país e estamos trabalhando para fortalecer a relevância e o alcance da MEC e da Nacional. Por meio delas, prestamos um papel fundamental da comunicação pública, que é o de levar informação, educação e cultura de qualidade, inclusive em locais que não são de interesse das emissoras comerciais”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Sobre a Rádio MEC

Primeira rádio do Brasil, fundada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto, a Rádio MEC conta com quatro emissoras – Rio de Janeiro AM e FM, Brasília e Belo Horizonte, é reconhecida pelo público por sua programação educativa/cultural e dedicada à música clássica. Saiba mais.

Sobre a Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil: Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de São Paulo, Rádio Nacional de Brasília AM e FM, Rádio Nacional de Recife, Rádio Nacional de São Luís, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões. Saiba mais.

Tags:

Audiência | Comunicação Públic | EBC | Emissoras Públicas | Rádio MEC | Rádio Nacional | Recorde