estreia neste sábado (7), às 13h, Xodó de Cozinha - novo programa de culinária da emissora. A atração será comandada por Regina Tchelly, idealizadora do Favela Orgânica, um projeto que há 13 anos promove sustentabilidade e culinária saudável nas comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, localizadas na zona sul do Rio de Janeiro.

A temporada terá um total de 26 episódios. Cada um deles contará com um convidado especial, um alimento e um tema para discussão. Os assuntos giram em torno da alimentação saudável com baixo custo, geração de renda e empreendedorismo, educação financeira, combate à fome, sazonalidade dos alimentos, e sustentabilidade. Além disso, haverá foco na valorização da cultura tradicional e afetiva, destacando receitas que evocam memórias e heranças culinárias.

"Estamos entusiasmados em trazer para o público uma atração que promove a alimentação saudável e responsável ao mesmo tempo que valoriza a cultura e as tradições do povo brasileiro, cumprindo uma das missões da comunicação pública", destacou o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Para a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, Xodó de Cozinha é um programa que agrega à comunicação pública e à missão da TV Brasil. "Este é um programa de culinária diferente, apresentado por uma chef que mora no Morro da Babilônia [RJ] e que trabalha com cozinha sustentável desde antes de o debate da emergência climática estar colocado com a urgência que vemos hoje. A atração ensina receitas simples e acessíveis que também podem servir de fonte extra de renda. É um programa que tem charme e convidados fantásticos", declarou.

O primeiro episódio recebe os chefs de cozinha Claude Troisgros e João Batista. O tema é o aproveitamento integral dos alimentos em restaurantes, que descartam mais de 5 toneladas de comida por ano no Brasil. Com isso em mente, na estreia, Regina faz receitas com a manga – fruta abundante e tradicional no país – e conversa sobre maneiras de gerar menos resíduos. O público vai poder anotar receitas como sorvete de manga com banana, suco de folhas de manga com abacaxi, e salada de manga verde.

“Os convidados são incríveis e fico feliz de estar reunida com tanta gente que está fazendo acontecer, mostrando que é possível comer bem, de forma saudável e acessível”, conta Regina Tchelly.

Coprodução

Xodó de Cozinha é uma coprodução com a Kromaki, que tem entre seus mais recentes sucessos as séries Os Quatro da Candelária (Netflix), Romário – O Cara (Max), além do longa Isabella: O Caso Nardoni (Netflix).

A direção é de Pedro Asbeg. Formado em cinema pela Universidade de Westminster, Asbeg é um premiado documentarista em atividade desde 1997. Seu mais recente trabalho é O Ninho, série de três episódios para a Netflix sobre o incêndio que matou dez jovens atletas no Centro de Treinamentos do Flamengo. Entre outras obras, dirigiu quatro documentários de longa-metragem: Mentiras Sinceras, Democracia em Preto e Branco, Geraldinos, e América Armada.

“O principal diferencial de Xodó de Cozinha é o olhar da Regina para o uso integral dos alimentos. O público vai se deparar com receitas que dificilmente acharia em outro lugar. São pratos muito originais, que trabalham com ingredientes do nosso dia a dia, mas usando métodos de preparo muito diferentes” avaliou Asbeg.

Sobre o Favela Orgânica

O Favela Orgânica já recebeu diversos prêmios, nacionais e internacionais, por suas ações que visam promover a segurança alimentar, capacitação profissional e uma mudança na cultura de consumo e desperdício de alimentos. Chef de cozinha, empreendedora social e fundadora do projeto, Regina é paraibana e mora no Rio de Janeiro há 20 anos.

Ao vivo e on demand

Serviço

Estreia do programa de culinária Xodó de Cozinha

Sábado (7), às 13h, na TV Brasil

