Para celebrar o Dia Nacional do Samba, comemorado em 2 de dezembro, atransmite os principais shows do Trem do Samba, tradicional evento da agenda cultural carioca, ao vivo, neste sábado (7), direto de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro. A emissora pública traz flashes a partir das 18h. Logo depois, às 19h, começa a transmissão no YouTube do canal e, às 21h, na telinha.

Apresentada por Bia Aparecida, a programação temática mostra os shows de Dorina e Mulheres na Roda de Samba, Velha Guarda da Portela e Pretinho da Serrinha, atrações do Palco Manacéia, na Praça Paulo da Portela, conhecida como Portelinha.

O especial entra no ar ao vivo na telinha da emissora e no app TV Brasil Play às 21h. Já no YouTube do canal, o público pode acompanhar a alegria dos festejos da cultura popular a partir das 19h. Mais cedo, às 18h, a equipe de reportagem da TV Brasil inicia o esquenta com flashes da saída dos trens da Central do Brasil até Oswaldo Cruz, onde astros se revezam em diversos palcos.

Trem do Samba

Idealizado por Marquinhos de Oswaldo Cruz, o Trem do Samba completa 29 anos este ano. Com a iniciativa, o anfitrião busca resgatar a história, além de valorizar personalidades que marcaram época como Candeia, Tia Doca, Monarco e Manacéia. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros bambas faziam no início do século 20 para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.

Como manda a tradição, os sambistas se reúnem na Central do Brasil, no Palco Seu Monarco, e partem rumo à zona norte da capital no trem das 18h04, acompanhados da Velha Guarda de diversas escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

Com intervalos de 20 minutos, mais dois trens seguem para a viagem, com as principais rodas de samba do Rio tocando em seus vagões.

Após a chegada em Oswaldo Cruz, os artistas se apresentam em três palcos em diferentes locais do bairro: palcos Candeia, Tia Doca e Manacéia. Este ano, a celebração da cultura e da manifestação popular tem a participação das tradicionais Velha Guarda de agremiações como Mangueira, Império Serrano, Vila Isabel e Salgueiro. O evento ainda recebe nomes que movimentam a cena carioca como Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Terreiro de Crioulo, Mauro Diniz e Toninho Gerais, entre outros destaques.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Flashes do Trem do Samba – sábado, dia 7/12, a partir das 18h, na TV Brasil

Trem do Samba – sábado, dia 7/12, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube da TV Brasil

Trem do Samba – sábado, dia 7/12, ao vivo, a partir das 21h, na TV Brasil

