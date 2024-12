A representação do Menino Jesus com feições orientais, queixo bipartido e cabelos revoltos feita por Aleijadinho é um dos principais destaques da exposição Natividade - iconografias, tradições e presépios, com abertura neste domingo (8), na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A exposição, além da obra do escultor mineiro, vai mostrar o Menino Jesus em pinturas e esculturas desde o nascimento até sua infância.

“É uma mostra que ocorre em uma época oportuna de confraternização e gratidão pelo ano que termina e esperança ao novo ciclo que se inicia, com o Menino Jesus representando a humildade e a renovação que se espera resgatar nos sentimentos das pessoas”, disse o artista Rafael Schunk, curador da mostra.

A exposição traz o Menino Jesus representado em diferentes períodos da história, desde os movimentos da arte colonial até a contemporâneo, passando pelo barroco e neoclássico. As obras mostram a adoração de Jesus ao nascer, na manjedoura com os reis magos e pastores, a concepção de Maria, iconografias da fuga e retorno do Egito, entre outras fases.

Outra obra de interesse é a remontagem de um presépio napolitano do século 18, o Presépio de Corte Palaciano, com seus personagens típicos italianos, dos camponeses aos membros da burguesia, tendo ainda os representantes da nobreza e outros tipos da sociedade da época.

“A representação da Natividade como símbolo de germinação e renascença é um fenômeno que transpõe fronteiras, enriquecida por signos iconográficos, materiais singulares, derivados dos textos sagrados, da tradição oral, nutridas pela fé, sincretismos e ampliadas pela criatividade dos artistas regionais”, explicou o curador da mostra.

A exposição abre neste domingo, a partir das 11h30. As obras estão na sala de exposições temporárias da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, na Avenida Morumbi, 4.077. O espaço funciona de terça-feira a domingo, com entrada gratuita, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 37420077.

