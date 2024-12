O estado de saúde do menino de 6 anos baleado quando estava a caminho da escola, em Vila Kosmos, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, é grave, de acordo com a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A criança foi baleada nesta quarta-feira (11) durante ação criminosa. Um homem foi morto na ação, Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, de 33 anos. O caso foi registrado na 27ª Delegacia Policial, em Vicente de Carvalho, e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, a criança estava acompanhada do pai e de um colega quando o tiroteio começou. Os tiros eram destinados a um homem, mas acabaram atingindo o menino no peito.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo a polícia, os agentes estão em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria dos disparos.

Com ele, 24 crianças foram baleadas no Grande Rio apenas em 2024. Ao todo, no ano, são 106 vítimas de bala perdida na região metropolitana do Rio, segundo o Instituto Fogo Cruzado.

