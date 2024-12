A chef Regina Tchelly recebe Bela Gil na segunda edição inédita do Xodó de Cozinha neste sábado (14), às 13h, na TV Brasil. Apresentadora e chef convidada preparam três receitas com jaca. O conteúdo original fica disponível no appe pode ser acompanhado noda emissora pública.

O programa aborda o emprego da jaca para além da nutrição. A fruta que tem propriedades medicinais e pode ser consumida até o caroço. Regina Tchelly e Bela Gil fazem requeijão de gomo de jaca, coxinha da fruta e ricota de caroço de jaca no segundo episódio da temporada de estreia do Xodó de Cozinha.