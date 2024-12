A tradicional festa de Ano Novo na Avenida Paulista terá shows gratuitos de Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima e também uma apresentação gospel com Thales Roberto e Renascer Praise. Já a contagem regressiva do Réveillon da Paulista ficará a cargo da dupla sertaneja Bruno e Marrone. No intervalo entre os shows haverá a apresentação de MCs e DJs.

A festa, que será comandada pela bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3, terá início às 16h30 do dia 31 de dezembro. Ela será encerrada na madrugada do dia 1 de janeiro com uma apresentação da escola de samba Mocidade Alegre, vencedora do Carnaval de São Paulo em 2024.

A expectativa da prefeitura paulistana é de que o Réveillon da Paulista atraia cerca de dois milhões de pessoas.

Palco e fogos

Neste ano, o cenário do palco da Paulista foi inspirado na literatura, expondo frases sobre a cidade de São Paulo. O palco, que começou a ser montado na semana passada, está sendo instalado entre as ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra.

A queima de fogos, informou a prefeitura, deve durar em torno de 10 minutos e, segundo a administração municipal, será mais silenciosa, buscando preservar a saúde e o bem-estar de pessoas mais sensíveis ao barulho e também animais de estimação.

Programação:

17h00 - Renascer Praise e Thalles Roberto

18h40 - Roberta Miranda

20h10 - Gloria Groove

22h30 - Bruno e Marrone

01h00 - Mc Livinho

03h10 - Junior Lima

04h10 - Escola de Samba Mocidade Alegre

Tags:

ano nov | Réveillon | Réveillon da Paulista