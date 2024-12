As tarifas dos transportes metropolitanos em São Paulo ficam mais caras a partir de 6 de janeiro. Depois de o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, anunciar o reajuste da passagem dos ônibus municipais , o governo do estado anunciou o aumento dos bilhetes do metrô e dos trens metropolitanos.

O aumento no preço dos bilhetes de trem e metrô foi de R$ 0,20. A passagem, que custa R$ 5, vai passar para R$ 5,20, 4% a mais.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos, em nota, disse que “o objetivo é garantir a eficiência e a segurança do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é uma medida necessária para assegurar a continuidade desses padrões”.

Para o usuário, o recarregamento do Bilhete Único sem o reajuste poderá ser feito até o dia 5 de janeiro. A partir daí, quando acabar o saldo antigo, os valores passarão para R$ 5,20, valor da tarifa comum.

O novo valor da integração, para quem utiliza o Bilhete Único no ônibus e metrô, hoje em R$ 8,20, ainda não foi divulgado.

As gratuidades serão mantidas, valendo a isenção no metrô/CPTM para usuários acima dos 60 anos de idade e pessoas com deficiência.

Metrô | Reajuste de Tarifas | Transporte Públic | Trem