A festa de Réveillon da Avenida Paulista começará às 16h30 desta terça-feira (31), com apresentações musicais que vão até o dia 1º de janeiro. A Escola de Samba Mocidade Alegre, campeã do Carnaval 2024, sobe ao palco para a última apresentação da festa da virada, às 4h45. O evento é gratuito.

A dupla Brenno & Matheus, do hit “Descer Pra BC”, abrirá o evento. A contagem regressiva será feita pelos sertanejos Bruno e Marrone. Com 32 metros de largura e 22 de altura, o palco está localizado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. Para conforto visual e maior participação do público, telões estarão distribuídos ao longo da avenida.

Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima, Thales Roberto e Renascer Praise também vão se apresentar. Os intervalos dos shows terão apresentação de MCs e DJs. Os mestres de cerimônia da festa serão a bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3.

A população terá ônibus gratuitos para participar da festa - projeto Domingão Tarifa Zero - ativado aos domingos, Natal, Réveillon e aniversário da cidade. A prefeitura da capital paulista afirmou que a expectativa de público para este ano é grande, já que na virada para 2024 cerca de 2 milhões participaram do evento.

“Depois do sucesso no Réveillon passado, o palco da virada do ano na Avenida Paulista terá novamente uma cenografia especial. Saem as imagens dos prédios históricos e modernos usadas na passagem para 2024 e entra a temática da literatura: livros com frases alusivas à capital enfeitarão a festa”.

Segundo a prefeitura, o evento atrai principalmente moradores da cidade, mas também recebe turistas do interior paulista e de outros estados. Em média, cada turista gasta R$ 1.765 na cidade, calcula o município.

Programação do evento:

16h30: Brenno e Matheus

17h40: Renascer Praise e Thalles Roberto

19h20: Júnior Lima

20h55: Gloria Groove

23h15: Bruno e Marrone

1h40: MC Livinho

3h45: Roberta Miranda

4h45: Escola de Samba Mocidade Alegre

Intervalos: DJ Vivian Marques e DJ Gugu Reis

