Para embalar a chegada de 2025, amostra os melhores momentos dos shows de grandes nomes da música nacional nesta terça, dia 31 de dezembro, a partir das 23h. As apresentações foram gravadas pelo canal público durante o Aliança Global Festival, em novembro, no Rio de Janeiro.

O especial tem uma breve interrupção para a contagem regressiva da virada de ano, à meia-noite, e, logo em seguida, o compacto dos espetáculos anima o público na telinha. A faixa com as principais das atrações musicais do evento que fez parte da agenda do G20 vai ao ar na TV Brasil até as 4h da manhã.

A programação traz as performances de artistas de vários gêneros da música brasileira. Destaque para os shows de personalidades como Alceu Valença, Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Maria Rita, Margareth Menezes, Ney Matogrosso, Roberta Sá, Teresa Cristina e Zeca Pagodinho.

A produção musical ainda conta com os sucessos de nomes como Afrocidade, Aguidavi do Jêje, Jaloo, Jota Pê, Jovem Dionísio, Kleber Lucas, Larissa Luz, Lukinhas, Marcelle Motta, Mariene de Castro, Mateus Aleluia, Pretinho da Serrinha, Rachel Reis, Rita Benneditto, Tássia Reis e Romero Ferro.

Em novembro, entre os dias 14 e 16, as apresentações durante a iniciativa contra a fome e a pobreza, realizada na Praça Mauá, foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil no canal da emissora pública no YouTube. Agora, os melhores momentos com os principais trechos de grandes espetáculos podem ser acompanhados na telinha durante a virada de ano para 2025.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Aliança Global Festival – terça, dia 31/12, a partir das 23h até as 4h de quarta, dia 1º/1, na TV Brasil

Tags:

Aliança Global Festiva | shows | TV Brasil