O conjunto interpreta clássicos como Mistério do Planeta, Acabou Chorare, Preta Pretinha, Anos 70, Besta é tu, Dê um rolê e A Menina Dança, músicas que fizeram história e atravessam gerações.

Com cerca de duas horas, o espetáculo integra a turnê Acabou Chorare: Novos Baianos se encontram. O show foi gravado pela TVE Bahia, parceira da TV Brasil na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A produção especial embalou a plateia na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, no início de dezembro, durante a cerimônia de premiação do Festival de Música Educadora FM.

Os Novos Baianos surgiram no final da década de 1960 com formação inicial que reunia Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor, além do letrista Luiz Galvão. A célebre banda influenciou a MPB e o rock brasileiro nos anos 1970.

Com perfil eclético, o grupo toca vários ritmos nacionais como samba, bossa nova, frevo, baião, choro, afoxé e ijexá, além de rock’n’roll. O conjunto lançou oito álbuns de estúdio só na década de 1970. O segundo trabalho - Acabou Chorare -, foi eleito pela revista Rolling Stone, em 2007, o melhor disco da história da música brasileira.

Serviço

Show do grupo Novos Baianos – quarta, dia 1º/1, às 23h, na TV Brasil

