Trans amazônica

O corpo também possui uma dimensão política para Maria Flor, de 25 anos, nascida e criada nas margens do Rio Tapajós, em Santarém. Travesti periférica, artista e ativista ambiental, ela define o próprio corpo como “território e ferramenta de comunicação”. Por meio da moda, de performances de rua, apresentações e desfiles, ela conecta a prática artística com os direitos das pessoas transgêneras e os povos da Amazônia.

“Comecei por volta de 2016 fazendo intervenções corporais sobre uma perspectiva transcentrada. Foi quando eu me entendi enquanto travesti. As primeiras intervenções foram experimentações corporais através da vestimenta, do me reconhecer enquanto identidade feminina”, conta Maria Flor.

“Eu morava perto de uma praia e ali começaram as minhas inquietações. Eu via muita degradação, balsas e navios vindo do exterior, pegando água nos nossos rios. Pela BR-163, que corta o Brasil, eu via saindo de Santarém muita soja, milho, tora de árvore, madeira, bauxita, ferro. Tudo que era extraído dali de dentro da floresta. Foi quando eu comecei a fazer intervenções visuais, através de fotos e vídeos sobre esse território que estava sendo poluído”, conta Maria Flor.

Nesse contexto, surgiu a Mulambra, um dos nomes e identidades artísticas da ativista, que daria nome também à marca de roupas criadas por ela, a Mulambra Grif.

“Eu misturei as questões ambientais com as perspectivas do que era o corpo enquanto território e identidade. Eu entendi que a Mulambra era uma energia ancestral que vinha para questionar as situações que aconteciam ali. O quanto era naturalizada uma casa de garimpo na orla da cidade e um corpo travesti, não. Esse era demonizado, expulso de casa, sem acesso a serviços de saúde e educação, sem espaço no mercado de trabalho formal”, diz.

Um dos versos da artista é bem representativo desse impulso de luta e ativismo conectada à natureza amazônica: “Revoltada / Engerou-se / De toda a mata se apropriou / No espinho do cuandu? / No aperto da sucuriju / No veneno da surucucu / No cantar do uirapuru / Na magnitude de seu Rei urubu / Na forc?a de sussuarana / No grito de um guariba / Na desconfianc?a da cutia / Nas garras de um gavia?o.”