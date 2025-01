A Sala Walter da Silveira, em Salvador, recebe a partir desta quarta-feira (15) a primeira edição do Festival Os Filmes que eu Não Vi, que apresenta produções brasileiras independentes. Durante os cinco dias de programação, serão exibidas 17 produções de diversas partes do país que ainda não tinham chegado a uma janela de exibição na TV, no cinema ou em plataformas de vídeo por demanda.

Idealizado por Sol Moraes, o evento pretende dar visibilidade a filmes brasileiros que enfrentam desafios na distribuição e que permaneciam desconhecidos do grande público. Além de assistir aos filmes, o público poderá participar de mesas de debate que vão abordar temas como produção, distribuição e exibição cinematográfica no Brasil.

O festival é parte do projeto Os Filmes Que Eu Não Vi, financiado pela Lei Paulo Gustavo, e representa um esforço coletivo para ampliar o acesso ao cinema brasileiro independente.

Como parte das iniciativas desse projeto, dois importantes espaços de exibição da capital baiana foram revitalizados: as salas Walter da Silveira e Alexandre Robatto. Segundo os organizadores do evento, as melhorias incluem a aquisição de novos equipamentos de projeção e som, instalação de piso tátil, garantindo acessibilidade, e modernização para melhor atender ao público.

A Sala Walter da Silveira será agora um polo cultural que abrigará não apenas exibições, mas também cursos, seminários e palestras. Já a Sala Alexandre Robatto, prevista para ser reinaugurada em fevereiro, será sede do cineclube Cine GeraSol, com exibições mensais seguidas de debates.

A programação completa do festival pode ser encontrada neste site.

Tags:

Festival de Cinema | filmes independentes | Lei Paulo Gustav | Salvador