Um deslizamento de terra na rodovia Régis Bittencourt, na noite desta quinta-feira (16) provocou congestionamento de quase 40 quilômetros na manhã desta sexta-feira (17).

O acidente aconteceu no km 280 da rodovia, altura do município Embu das Artes, por volta das 23h50, atingiu dois carros e deixou a pista totalmente interditada, em um primeiro momento. Não foi registrada a ocorrência de vítimas.

Por volta das 9h30 de hoje, a concessionária Arteris informou que as pistas já haviam sido liberadas e que o trânsito retornava à normalidade.

Não se sabe ainda as causas do deslizamento, mas chovia no momento. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil acompanha a situação.

Tags:

Chuva | Deslizamento | meteorologia | rodovia Regis Bittencourt