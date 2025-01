A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou nas redes sociais o trabalho do presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden (foto), com o Brasil na defesa da democracia e no combate às mudanças climáticas. O democrata deixa a Casa Branca nesta segunda-feira (20), quando assume o republicano Donald Trump.

“É preciso reconhecer: [Biden] guiou sua ação no clima tendo como norte a necessidade de enfrentar mudanças climáticas, criando empregos e restaurando a integridade científica”, destacou a ministra.

Para ela, as mudanças nas políticas interna e externa dos EUA nos últimos quatro anos não apenas favoreceram o enfrentamento do problema global, como as relações da administração norte-americana dentro e fora do país.

Nos Estados Unidos, por exemplo, Marina lembrou que foram aprovadas no Congresso normas como a Lei para Redução da Inflação, conhecida como IRA na sigla em inglês, e a Lei da Infraestrutura, com o apoio de parlamentares republicanos no Congresso.

Essa última é tida como o maior pacote financeiro já aprovado nos Estados Unidos - no valor de US$ 400 bilhões – tendo como foco a transição para uma economia de baixo carbono, infraestrutura e industrialização verde.

Custo da energia

“O objetivo: reestruturar a matriz energética, diminuir o custo da energia, criar empregos e aumentar a segurança energética do país”, acentuou.

A ministra também destacou avanços em outras regulações federais que tratam de corte de metano e outros poluentes.

Para fora do país, Marina Silva lembrou do retorno dos EUA ao Acordo de Paris, que reúne ações globais em resposta à ameaça da mudança climática, como a redução das emissões de gases de efeito estufa, e que os EUA são signatários desde sua criação, em 2015.

O acordo havia sido abandonado por Trump, em seu primeiro governo, e teve a reintegração do país norte-americano oficializada no início do governo de Biden.

