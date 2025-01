Uma delegação com 24 especialistas de alto nível da Organização das Nações Unidas (ONU) está em Belém, no estado do Pará, em missão para acompanhar os preparativos para a 30ª Conferência sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro.

No primeiro dia de visitas de campo, o grupo se reuniu com representantes dos comitês organizativos dos governos federal, do estado e município. Ao longo da semana, a missão conhecerá a infraestrutura hoteleira, o planejamento de logística, transporte, segurança pública e infraestrutura de saúde.

De acordo com a secretária-executiva adjunta da UNFCCC (sigla em inglês para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), Noura Hamladji, a missão não é avaliativa e tem o objetivo de apoiar a organização para tornar a COP30 um sucesso.

“Estou bastante impressionada com o planejamento, mas também com o nível de investimento de R$ 5 bilhões e também com o empenho e o compromisso das autoridades do governo federal, do governo do estado e também do município aqui de Belém. Esses são ingredientes muito importantes para o sucesso”, disse, após conhecer os números apresentados peio secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia.

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.