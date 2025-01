Na temporada de verão do Sem Censura, direto da Bahia, para celebrar os 40 anos do programa, a apresentadora Cissa Guimarães entrevista a cantora e compositora Daniela Mercury nesta quinta-feira (23), ao vivo, às 16h, na, emissora da

Lançada em 1985, a produção vespertina da emissora pública tem uma série de edições especiais transmitidas do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia. Até 31 de janeiro, o tradicional bate-papo do Sem Censura é exibido da capital baiana.

Atração no ar há quatro décadas, o Sem Censura é o vencedor do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) de Televisão na categoria programa. A conquista foi anunciada pela organização na última segunda-feira (20).

Daniela Mercury também comemora os 40 anos de carreira e os 40 anos do axé music. Durante a atração, a artista interpreta sucessos do seu repertório.

A atração diária da TV Brasil ainda tem a participação do Bloco Ilê Aiyê e do Vovô do Ilê, como é mais conhecido o músico Antônio Carlos dos Santos, fundador e presidente do bloco afro do Carnaval de Salvador. Considerado uma lenda do Carnaval baiano, Vovô do Ilê vai falar sobre sua trajetória e destacar a importância do Ilê Aiyê.

Ainda participa da conversa nesta edição o poeta, jornalista e pesquisador James Martins, que compôs músicas em parceria com Saulo e Davi Moraes. O debatedor do dia é o jornalista e criador de conteúdo Muka.

Na sexta-feira (24), os destaques do Sem Censura são a banda Olodum, a jornalista e influenciadora digital Val Benvindo e Hermano Queiroz, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia. Os convidados batem um animado papo com a apresentadora Cissa Guimarães. A jornalista cultural e radialista Fabiane Pereira é a debatedora na bancada.

Na próxima semana, algumas das atrações são o veterano Gerônimo Santana, a cantora Mariene de Castro e os grupos É o Tchan e Timbalada, além da banda Mel, com os cantores Márcia Short e Robson Morais. A atriz e apresentadora Luana Xavier também é uma das debatedoras da produção transmitida pelo canal público em Salvador.

Com transmissão de segunda a sexta, às 16h, o Sem Censura pode ser acompanhado pelo app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora. O conteúdo também fica disponível em formato de podcast no Spotify. O programa tem horário alternativo na TV mais tarde no mesmo dia, às 23h30.

Tags:

Sem Censura | TV Brasi