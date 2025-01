O sábado de carnaval deste ano cai no dia 1º de março. Mas já a partir de 1º de fevereiro, ou seja, um mês antes, os megablocos que agitam as ruas do Rio de Janeiro começam a desfilar.

A RioTur, empresa pública de promoção ao turismo ligada à prefeitura carioca, divulgou a lista oficial com data, local e hora das atrações que costumam atrair um sem número de pessoas.

Todos os megablocos estarão concentrados na Rua Primeiro de Março, uma das vias mais importantes do centro da cidade, com espaço e estrutura suficiente para os milhares de cariocas e turistas que aproveitam o embalo dos trios elétricos e o mar de fantasias.

Este ano, há uma novidade, o bloco SeráQAbre?, que, segundo os organizadores, faz uma alusão ao “amor livre”.

Entre os principais blocos estão os consagrados como o Bloco da Anitta, o Monobloco e o centenário Cordão do Bola Preta, que ocupará a Rua Primeiro de Março no dia 1º de março.

Um detalhe, neste ano de pré-carnaval mais longo, a agenda tem atração também no pós-carnaval, se encerrando no segundo fim de semana de março.

Confira a lista dos desfiles dos blocos:

01/02/2025

Carrossel de Emoções

Concentração: 7h

Início às 9h

Rua Primeiro de Março – Centro

02/02/2025

Bloco Chá da Alice

Concentração: 7h

Início às 8h

Rua Primeiro de Março – Centro

09/02/2025

SeráQAbre?

Concentração: 7h

Início às 8h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

15/02/2025

Bloco da Gold com Léo Santana

Concentração: 7h

Início às 8h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

16/02/2025

Bloco da Lexa

Concentração: 7h

Início às 8h

Rua Primeiro de Março, 66- Centro

22/02/2025

Bloco da Favorita

Concentração: 7h

Início às 08h

Rua Primeiro de Março, 66- Centro

23/02/2025

Bloco da Preta

Concentração: 7h

Início às 9h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

01/03/2025

Cordão da Bola Preta

Concentração: 7h

Início às 9h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

04/03/2025

Fervo da Lud

Concentração: 7h

Início às 8h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

08/03/2025

Bloco da Anitta

Concentração: 07h

Início às 9h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

09/03/2025

Monobloco

Concentração: 07h

Início às 9h

Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Tags:

carnaval 2025 | megablocos | Riotu