O sistema enviou uma notificação com o título "Alerta extremo", que fez os celulares vibrarem e também tocarem um sinal de alerta, mesmo que estivessem no modo silencioso.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também publicou a mensagem nas redes sociais, reforçando o aviso. Em respostas, seguidores parabenizaram a iniciativa e também relataram ter se assustado com o aviso, usado pela primeira vez na cidade. Em seguida, o prefeito respondeu com um vídeo, pedindo que todos se habituem com o novo sistema e se programem de acordo com as orientações.

"Estou recebendo um monte de mensagens de gente falando que quase infartou e morreu do coração, mas é bom a gente ir se habituando. Hoje, pela primeira vez, usamos um sistema que, independentemente de estar cadastrado ou não, se estiver em uma determinada área da cidade, ou em toda a cidade, a gente manda um alerta. É pra dar susto mesmo e chamar atenção. É para as pessoas se planejarem e não irem para uma área alagada", disse o prefeito, em vídeo.

Não é um ataque nuclear! Recado sobre o Alerta que todos receberam agora! pic.twitter.com/tXWWBlJwl3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 29, 2025

Sistema nacional

As mensagens fazem parte do novo sistema de alertas de desastres de grande perigo da Defesa Civil Nacional, que entrou em operação em dezembro do ano passado nos estados das regiões Sul e Sudeste e deve chegar a todo o país.

Os alertas são disparados para a população em área com cobertura de rede 4G ou 5G e com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo e outras situações. As pessoas não precisam fazer cadastro prévio para receber as informações de autoproteção, ele será automático.

O conteúdo dos alertas é de responsabilidade da Defesas Civis de estados e municípios. Assim em uma determinada situação de previsão crítica de desastre, seja ele hidrológico, meteorológico, geológico, entre outros, esses órgãos poderão enviar o Defesa Civil Alerta para a população que estiver na área de risco potencial.

Pancadas de chuva

O impacto das chuvas, que já são registradas desde a tarde, levou o município a entrar no Estágio 2 de alerta, o segundo em uma escala de 1 a cinco, às 16h desta quarta-feira. O estágio indica que há risco de ocorrências de alto impacto.

O serviço de meteorologia do município Alerta Rio prevê que, nesta noite, o céu estará nublado na cidade do Rio, e há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a muito forte, acompanhadas de raios. Os ventos estarão fracos a moderados.

