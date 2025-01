O Theatro São Pedro, no centro de São Paulo, sediará entre os dias 12 e 14 de fevereiro o 13º Encontro Paulista de Museus (EPM), que vai discutir práticas no setor e se debruçará este ano na discussão da Política Estadual de Museus de São Paulo (PEM-SP), concluída recentemente. Será o primeiro grande encontro dessas instituições após a divulgação do Plano Nacional Setorial de Museus , que traça o planejamento de 2025 até 2035 e foi disponibilizado no último dia 23.

O tema do encontro, que ocorre desde 2009, será “Construindo Futuros”, e ele será promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado, com o apoio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O evento será gratuito e as inscrições serão abertas na próxima semana no site da Secretaria Estadual de Cultura, contemplando seis painéis de discussão. Serão abordados temas como educação, dignidade, diversidade, desenvolvimento humano e econômico, gestão, manutenção, sustentabilidade, acesso e preservação do patrimônio cultural. Paralelamente ao encontro ocorrerá o EPM+, nas tardes dos dias 13 e 14 de fevereiro, com visitas técnicas e atividades formativas que os participantes devem indicar no momento da inscrição.

“O Encontro Paulista de Museus é uma oportunidade para que os profissionais da área de todo o estado possam aprimorar seus conhecimentos e compartilhar experiências. Dessa forma, podemos fortalecer ainda mais o setor e tornar os museus do estado de São Paulo cada vez mais atrativos para a população”, explica em nota Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado.

Encontro | Fevereir | museus | políticas | São Paulo