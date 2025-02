Uma embarcação com 19 pessoas a bordo naufragou na tarde de sábado (1º) no litoral de Armação de Búzios, no estado do Rio de Janeiro. O barco estava próximo à Praia da Rasa.

De acordo com a Marinha, o condutor e os 18 passageiros foram resgatados com vida e sem ferimentos por embarcações que estavam nas proximidades. Apenas uma idosa, de 67 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse, pelo Corpo de Bombeiros, segundo a Marinha.

De acordo com a Capitania dos Portos, a embarcação estava com a documentação em dia e o condutor é habilitado. Um inquérito administrativo será aberto para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente.

