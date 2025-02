As emergências dos hospitais do Andaraí e Cardoso Fontes, nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro, foram reabertas nesta segunda-feira (3). Segundo a prefeitura da cidade, a reabertura vai ampliar a oferta de assistência hospitalar. A medida também faz parte de um cronograma de revitalização completa dos hospitais, que já receberam melhorias desde a transição administrativa entre governo federal e município , formalizada em dezembro de 2024.

As ações para a reabertura dos serviços incluem reparos emergenciais, reforma de salas e consultórios, limpeza das instalações e contratação de 370 profissionais de saúde ao todo, entre médicos e enfermeiros.

Em um primeiro momento, os serviços funcionarão em espaços provisórios. Com as obras, que têm conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026, as unidades contarão com centros de Emergência Regional, nos mesmos moldes dos grandes hospitais de urgência e emergência da rede municipal, além de ambulatórios e serviços de alta complexidade.

“Hoje reabrimos duas emergências fundamentais para a cidade do Rio. O Hospital do Andaraí é uma unidade com mais de 80 anos e é essencial para essa região da cidade. Com a reabertura, será possível oferecer atendimento com maior qualidade à população. Quando a emergência do Andaraí fechou, o Hospital Souza Aguiar ficou sobrecarregado. Além disso, quando a emergência do Cardoso Fontes foi restrita, o Hospital Lourenço Jorge também teve sobrecarga. Então, mesmo sendo em um espaço temporário, é muito importante que esses dois hospitais voltem a ter emergência para aliviar os atendimentos de outras unidades”, disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

As novas emergências têm capacidade para 400 atendimentos diários cada. Com o fim das obras, a expectativa é que, juntos, os hospitais tenham capacidade para quase 500 mil procedimentos por ano. O Hospital do Andaraí, que hoje tem cerca de 300 leitos, passará a ter 450, e o Cardoso Fontes, que conta com 120 leitos, chegará a 250. Com isso, as unidades terão 700 leitos no total.

No Hospital do Andaraí, o cronograma de entregas inclui reformas das enfermarias, modernização dos centros de imagem, do parque tecnológico e outras readequações estruturais. Já no Hospital Cardoso Fontes, o planejamento prevê a abertura de uma nova ala pediátrica, um novo centro de imagem e melhorias nos Centros de Tratamento Intensivo (CTI), além da revitalização das instalações.

Hospital do Andaraí

O Hospital do Andaraí é referência em assistência médica na região da Grande Tijuca. Como unidade de média e alta complexidade, oferece atendimento hospitalar, ambulatorial e de emergência referenciada, incluindo cuidados oncológicos. Entre seus serviços, destacam-se microcirurgia, cirurgia plástica, suporte a grandes traumas e um Centro de Tratamento de Queimados, acompanhando os pacientes desde a regulação até a intervenção cirúrgica.

Hospital Cardoso Fontes

O Hospital Cardoso Fontes é uma referência em atendimento de média e alta complexidade na zona oeste da cidade. A unidade se destaca por sua atuação em fisioterapia oncológica, ginecologia, nefrologia – incluindo tratamentos para crianças com insuficiência renal –, pneumologia e urologia. Além disso, seu serviço odontológico para pacientes que necessitam de cuidados especiais, com aplicação de anestesia geral, é um dos principais referenciais do Sistema Único de Saúde no estado.

Tags:

Emergência | hospitais | Hospital Cardoso Fontes | Hospital do Andara | prefeitura do Rio de janeiro