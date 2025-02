Reflexões de grandes nomes da literatura indígena pautam o Caminhos da Reportagem que aexibe nesta segunda-feira (3), às 23h. Para o programa inédito Palavras ancestrais, foram entrevistados autores como Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, entre outros.

A Academia Brasileira de Letras ganhou o seu primeiro imortal indígena em 2024. O escritor, filósofo e ambientalista Ailton Krenak foi eleito para a cadeira número 5 e deu visibilidade a um movimento que vem crescendo cada vez mais no Brasil, o da literatura produzida pelos povos originários.

“Para mim a entrada de pessoas indígenas nos espaços de decisão da vida política e cultural brasileira já entra atrasado. Eu cheguei na Academia Brasileira de Letras com pelo menos uns 30 anos de atraso. Na minha fala de agradecimento disse que iria levar comigo 305 povos”, avaliou Ailton Krenak.

Autor de mais de 60 livros e ganhador de prêmios literários, como o Jabuti, Daniel Munduruku escreve, principalmente, para crianças e adolescentes. O escritor paraense criou ainda um selo editorial e promove outras ações para estimular a produção literária de autores indígenas. “Nós somos hoje cerca de 120 autores indígenas e existem em torno de 350 títulos no mercado que são efetivamente reconhecidos como produção literária. E isso cresce a cada dia”, contabilizou Daniel.

Daniel Munduruku faz parte de um grupo de escritores indígenas considerado pioneiro na literatura dos povos originários. Junto com ele está Kaká Werá, que organizou o livro Apytama-Floresta de Histórias, ganhador do Prêmio Jabuti do ano passado na categoria infanto-juvenil.

Kaká destaca o papel dessa literatura como um instrumento de reflexão.

“A literatura indígena não é para contrapor o não indígena, é para colaborar com a sociedade como um todo”, disse.

Eliane Potiguara é reconhecida como a primeira escritora indígena a publicar um livro no Brasil, a cartilha A Terra é a Mãe do Índio, em 1989. Nos anos de 1970, ela trabalhou como professora e ativista em comunidades indígenas pelo país. “Foi justamente no período da ditadura militar, quando nós também sofremos muitos problemas. Naquele período eu entrei na militância e depois eu criei o Grumin (Grupo Mulher e Educação Indígena)”, contou.

Em nome de um grupo de escritoras indígenas, Eva Potiguara recebeu, em 2023, o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura com o Álbum Biográfico - Guerreiras da Ancestralidade. “São muitas histórias de luta, de muito combate, mas de muita esperança também”, disse Eva.

Francy Baniwa pertence à comunidade Baniwa de Assunção do Içana, no Alto Rio Negro, no Amazonas. Ela é doutora em Antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 2023, foi a primeira mulher indígena brasileira a publicar um livro de Antropologia, Umbigo do Mundo, pela Dantes Editora. “A antropologia chegou na minha vida como uma forma de falar sobre as narrativas a partir do meu ponto de vista como indígena, como mulher, muito também o intuito de falar por nós, falar sobre as nossas narrativas a partir dos nosso próprio entendimento, da nossa interpretação””, contou Francy.

“A gente gostaria que houvesse mais livros como Umbigo do Mundo, A Queda do Céu (de Davi Kopenawa e Bruce Albert) e Antes o Mundo não Existia (de Umusi Parokumu e Toramu Kehiri) . Muito mais dessa produção narrativa que tem muito a nos ensinar pelas diversas camadas de conhecimentos: botânicos, ecológicos e de pensamento filosófico”, avalia o antropólogo Idjahure Kadiwel. Para ele, o livro de Francy “é uma aventura que convida os leitores a redescobrir um pouco mais do que é o Brasil”.

O episódio também estará disponível no YouTube.

Tags:

Ailton Krenak | caminhos da reportagem | literatura indígen