A psicanalista, escritora e ex-integrante da Comissão Nacional da Verdade Maria Rita Kehl é convidada do programa Dando a Real com Leandro Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (04), às 23h, na TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante a conversa com Demori, Maria Rita Kehl abordou o impacto das redes sociais no entendimento da história de cada indivíduo, da maneira como enxergamos as relações de ódio na internet e como isso molda o comportamento humano.

Ela acredita que não é possível que as redes sociais continuem sendo “terra de ninguém”, pois isso tem trazido consequências sérias.

“As redes sociais têm linchamentos, tem adolescente que tenta cortar os pulsos porque a turma inteira da classe dela resolveu botar uma cena vergonhosa nas redes sociais. (...) Não vai dar para sustentar isso. Eu não sou socióloga, mas a impressão que dá é que o laço social que precisa de alguma consistência", destaca a psicanalista, para quem a falta de regulamentação faz com que todo ato praticado online se torne lícito.

"Mentira sempre existiu, maldade sempre existiu, mas, de repente, tem um dispositivo que faz circular isso em escala sem limites. Basta qualquer pessoa ter um celular e, sem uma regulamentação, o Brasil vai ficar mais psicopático.

No programa, apresentado por Leandro Demori, Maria Rita Kehl ainda abordou temas como Direitos Humanos e destacou o trabalho desenvolvido na Comissão Nacional da Verdade, responsável por investigar crimes cometidos durante o período da Ditadura Militar no Brasil.

A psicanalista celebrou o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, que bateu 4 milhões de espectadores no Brasil e que concorre ao Oscar nas indicações Filme, Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Na entrevista, Maria Rita Kehl também revela seu olhar crítico sobre o "movimento identitário", que, segundo ela, pode tanto ser uma poderosa ferramenta de afirmação quanto um fator de fragmentação social. A psicanalista pondera sobre os riscos da falta de interlocução entre grupos.

O programa DR com Demori vai ao ar toda terça-feira, às 23h, na TV Brasil, app TV Brasil Play e no Youtube. Também é transmitido pela Rádios Nacional FM e Rádio MEC.

Saiba como acessar a TV Brasil.

Comissão Nacional da Verdade | DR com Demori | Leandro Demori | Maria Rita Keh | TV Brasil