Eveline mora em João Pessoa, tem uma filha de 2 anos e está grávida do segundo. Ela ressalta que a maternidade foi relevante durante o processo de preparação para a prova. “A jornada de estudo para concurso público, ela já é por si só muito desafiadora, né? Nós tentamos diariamente superar nossos próprios limites, né? De vida social, abdicar de vida social, da vida familiar, muitas vezes da vida profissional, da realização pessoal. E quando isso vem junto com a com a maternidade, tudo isso se intensifica demais”, diz.

Para Eveline é importante que o serviço público considere as mães. Ela aponta, por exemplo, que no edital do curso de formação – necessário em algumas carreiras para que os novos servidores assumam os postos de trabalho - não foi prevista a garantia de direitos das mulheres gestantes e puérperas, que podem necessitar de locais de amamentação e mesmo de adiamento de alguns prazos.

“Eu quero enfatizar e parabenizar a todas as mães que foram aprovadas neste concurso, não só para o cargo do Auditor-Fiscal do Trabalho, mas para qualquer cargo. Parabenizar pela resiliência, pela superação dos seus próprios limites”.

Concurso público

Foram divulgadas hoje 173 listas com a classificação por cargo, de todos os blocos temáticos do CNU, disponibilizadas na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do processo seletivo.

Somente os candidatos do bloco temático 8 (nível médio) já podem consultar a classificação definitiva com os resultados finais. Para os cargos dos blocos de nível superior (1 a 7), foram divulgadas as listas provisórias de classificação de cada um deles e as listas de convocação para os cursos de formação de nove cargos.

Em 28 de fevereiro, está prevista a publicação da lista definitiva de candidatos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação e a lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

O CNU 2024 é considerado o maior concurso público já realizado no Brasil, por isso é chamado de Enem dos Concursos. O certame foi realizado em 18 de agosto do ano passado, simultaneamente em 218 cidades de todas as unidades da Federação, mediante o pagamento de uma única taxa de inscrição. O objetivo foi, segundo o governo federal, democratizar o acesso da população às vagas do serviço público.

Ao todo, foram 2.144.397 inscritos para disputar 6.640 vagas de cargos públicos de níveis superior, médio e técnico para diversas especialidades, em 21 órgãos da administração pública federal. Cerca de 1 milhão de candidatos realizaram as provas objetivas e discursivas.

As remunerações dos novos servidores federais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,71.

