Um incêndio atingiu na tarde desta quarta-feira (12), por volta das 17h20, um galpão na Rua Sampaio Corrêa, no Bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 20 viaturas foram deslocadas até o local e o fogo foi extinto. As equipes trabalham agora no rescaldo do incêndio.

No galpão, que fica próximo à Marginal Tietê, havia material plástico e borracha, o que dificultou o combate ao incêndio pelos bombeiros. Um carro, que estava estacionado em frente ao local, também foi atingido pelo fogo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a rua permanece interditada nos dois sentidos para o trabalho de rescaldo dos bombeiros.

Tags:

incêndio | São Paul