estreia o seriado Sal a Gosto, produção de dramaturgia inédita na telinha, nesta sexta-feira (14), às 23h. Com dez capítulos de 26 minutos, a trama de humor revela os dilemas que uma família negra lida no cotidiano da periferia de Goiânia. A narrativa acompanha os dramas vividos pelos Freitas, que tiram seu sustento do restaurante caseiro e se esforçam para manter o negócio.

Formada pelo casal Tânia (Valéria Vieira) e Rogério (Mauri de Castro), além dos filhos Laís (Bibi Magalhães) e Alisson (Victor Vinícius), a família se esforça bastante para manter o negócio. O restaurante Sal a Gosto enfrenta várias dificuldades e os Freitas superam esses problemas para permanecer unidos.

O enredo da comédia mostra o retorno de Laís para passar a virada do ano de 2019 para 2020 em casa com a família na capital de Goiás. A jovem não esperava encarar a falência do restaurante Sal a Gosto, o divórcio dos pais, a possível chegada inesperada de um sobrinho e a pandemia do coronavírus.

Diante de tantos desafios, apenas a união será capaz de ajudar essa família a vencer as adversidades da vida. Os protocolos de distanciamento com o lockdown por causa da covid-19 afetam ainda mais a família que vai precisar se reinventar para manter o Sal a Gosto aberto.

A nova obra de ficção em cartaz na emissora é um conteúdo independente realizado pela produtora goiana Flô Projetos em coprodução com a Estratos Filmes e a Kinoptera. Criada por Gabriel Newton, também responsável pelo roteiro e direção, a série foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas.

Personagens

Matriarca da família e responsável por preparar os pratos servidos no restaurante caseiro Sal a Gosto, Tânia é uma mulher que já passou por muita dificuldade na vida. O negócio é uma herança da mãe, que ela não queria, mas assumiu. Pessoa simples, ela não tem muita vaidade.

Tânia também não demonstra afeto, mas se importa bastante com a família. Ao passar por algumas complicações de saúde que abalaram sua fortaleza, ela precisa ainda mais desse apoio dos parentes. A cozinheira enfrenta uma depressão e perda do paladar, problema sério para quem faz comida.

Laís não quer seguir o padrão da mãe, então busca não se envolver muito com a família. A jovem decidiu que não quer viver por conta do restaurante, então foge do problema. Ela queria se libertar e mudar de vida. Por isso, foi estudar no Rio de Janeiro. Ela se distancia do espectro familiar, mas sempre volta preocupada com os pais e o irmão.

O pai Rogério passa pela crise da meia idade, mas é vaidoso e se cuida. Ele gerencia o restaurante e cuida de toda a parte administrativa e financeira do negócio familiar. Já Alisson é um rapaz curioso e meio místico. Moderninho, cuida das redes sociais e da divulgação do Sal a Gosto.

Amiga de Laís, Naty (Nayara Tavares) veio para Goiânia para as férias. Bem resolvida consigo mesma, ela passa a conviver no seio da família Freitas. Primo de Laís e Alisson, Doninho (Mateus Lemos) também ajuda no restaurante. O adolescente de 16 anos de idade tem um estilo rapper e um jeito esperto de lidar com as situações.

Valorização

A série de comédia Sal a Gosto é apresentada pela TV Brasil com episódios semanais às sextas-feiras, às 23h. A produção é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas.

A TV Brasil é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de atrações dessa natureza no mercado audiovisual do país, a emissora estimula novos realizadores.

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto.

Ficha técnica de Sal a Gosto

País: Brasil

Ano: 2024

Gênero: ficção

Episódios: 10

Duração: 26 min.

Classificação indicativa: 10 anos

Produtora: Flô Projetos

Coprodução: Estratos Filmes e Kinoptera

Elenco principal: Bibi Magalhães, Victor Vinícius, Valéria Vieira, Mauri de Castro, Mateus Lemos, Sá Ribeiro, Nayara Tavares e Vinícius Queiroz

Criação, roteiro e direção: Gabriel Newton

Produção executiva e produção: Micael Bispo

Coordenação executiva: Nivia Neves

Assistente de direção: Deivid Mendonça

Direção de fotografia: Antônio H. Queiroz

Direção de arte: Wilma Morais

Direção de produção: Cecília Brito

Montagem: Thomaz Deboa

Direção de elenco: Kassio Pires

Preparação de elenco: Deivid Mendonça

Trilha original: Arlam Júnio

