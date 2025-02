Está disponível em cinco plataformas de streaming o documentário nacional "Apesar de" , que aborda a temática da violência sexual contra meninas. O filme narra a história da contorcionista Georgia Bergamim, abusada sexualmente pelo padrasto dos 8 aos 11 anos de idade.O título do longa é inspirado no trecho da obra “Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres” de Clarice Lispector. No livro, a autora discorre sobre a necessidade de seguir em frente. “Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente”.

Georgia, hoje com 33 anos, conta que reconheceu sua condição de vítima de violência após escutar um relato compartilhado em uma roda de conversa, dez anos atrás. "Nunca me sentia por inteiro nos lugares, com as pessoas. Sempre sentia aquela coisa, um silêncio mesmo, que era um peso gigante", diz.

Nessa roda, me veio um gatilho muito forte e decidi que tinha que cavoucar aquilo para cicatrizar. Não queria mais ficar escondendo debaixo do tapete", explica.

A sensação de deslocamento constante acabou sendo amainada à medida em que ela foi narrando as próprias experiências. Primeiro, para pessoas mais próximas, até chegar ao compartilhamento público, na internet. A jovem sentia também que repetia, em suas relações, um padrão no qual tinha dificuldade de dizer não, de impor limites às pessoas e de confiar. Estava "com um pé atrás" todas as vezes, conta.



Uma das cenas do filme, mostra a contorcionista gravando um vídeo para as redes sociais no qual ela questiona: “A cada hora, duas crianças com menos de 13 anos são abusadas sexualmente no Brasil. O que que a gente vai fazer com isso?”

No período dos abusos, Georgia não conseguia falar de forma mais direta sobre eles, pois fora induzida, pelo agressor, a pensar que era a culpada. Além disso, a vergonha era outra emoção que demorou a dissipar.A mãe de Georgia só escutou os relatos dos abusos sofridos pela filha quando o padrasto já havia morrido. Para a contorcionista, a mãe foi outra vítima dele.

O aceite do convite para rodar o filme teve relação com o modo como Georgia entende que deve reagir. "É como se sentisse que posso colaborar um pouco com o combate, a luta e ser um tipo de inspiração para as pessoas quebrarem o silêncio."



A diretora Beatriz Prates lembra que conheceu Georgia por meio da produtora executiva do filme, Luciana Festi. Como matéria-prima do documentário, Beatriz reuniu diversas fotos, vídeos e escritos de Georgia, que, segundo ela, deixam transparecer como a violência a que foi reiteradamente submetida mudou até mesmo sua expressão no rosto. "Tem vários vídeos de aniversários, dos 8 aos 11 anos. Dá para você sentir, vendo o documentário, como o abuso vai mudando a vida daquela criança, o jeitinho de falar. É muito visual, você consegue perceber", destaca.

Para a diretora, é necessário haver o comprometimento de todos na educação e proteção de crianças e adolescentes, o que inclui orientá-los sobre violências sexuais, para que consigam ser capazes de discernir sobre abusos e de denunciá-lo caso se vejam diante de alguém que tenta praticá-lo. "É um recado para a sociedade, de que a responsabilidade por uma criança não pode ser inteira da mãe. Ela tem a família ao redor, a comunidade, a vizinhança, a escola."

A produção foi realizada com o apoio da Cinemateca Brasileira. As fontes de financiamento são o Instituto Beja e o escritório Daniel Law. O documentário contou também com o apoio institucional de organizações como Childhood Brasil, Instituto Liberta e a Coalizão pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) indica que, ao se analisar o período de 2019 a 2022, o último ano examinado foi o que registrou mais casos de estupro de vulnerável, foram quase 49 mil. Segundo o Código Penal, a pena prevista, para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menores de 14 anos é de 8 a 15 anos de reclusão.



