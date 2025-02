Símbolo do Carnaval paulistano, Carlos Alberto Caetano, mais conhecido como Seo Carlão do Peruche, morreu hoje (17), em São Paulo. Ele tinha 94 anos. A informação de sua morte foi confirmada por Chico Angelo, carnavalesco da Unidos do Peruche.

“Quis o destino que, na semana do desfile em sua homenagem, o senhor partisse para o céu. A dor é imensa, mas o orgulho de ter construído esse Carnaval em seu nome é ainda maior. Seu legado está vivo em cada detalhe, em cada canto do nosso pavilhão. No sábado entraremos na avenida com garra, emoção e respeito, fazendo por merecer tudo o que o senhor representou”, escreveu Chico Angelo em sua rede social.

Neste ano, Seo Carlão será homenageado pela escola que ajudou a fundar com o enredo Axé Griô! Carlão do Peruche, o cardeal preto do samba. A escola vai desfilar no grupo de acesso e entrará no Sambódromo no próximo sábado (22), a partir das 21h40.

Nos versos da escola, surge a homenagem deste ano: “Eu era menino, e sonhe/Que a Peruchada fez de mim um grande Rei/ Um Cardeal da Rua Zilda ao infinito/ E arquibancada hoje vem cantar comigo!”.

Nascido em 1930, Seo Carlão foi figura emblemática do samba paulistano e um dos fundadores da escola de samba Unidos do Peruche, em 1956. Ele se tornou uma das personalidades mais expressivas de organização do carnaval paulistano, ao lado de Alberto Alves da Silva (Seu Nenê da Vila Matilde, da escola de samba Nenê de Vila Matilde), Deolinda Madre (Madrinha Eunice, da Lavapés), Sebastião do Amaral (Pé Rachado, da Vai-Vai) e Inocêncio Tobias (O Mulata, da Camisa Verde e Branco), que eram chamados respeitosamente de “Os cinco cardeais do samba”. Juntos, eles lutaram pela oficialização e reconhecimento das escolas de samba junto ao poder público.

Seo Carlão sempre lutou pela promoção e preservação da cultura do samba em São Paulo, tendo participado ativamente da transição dos desfiles carnavelescos para o Sambódromo do Anhembi.

“É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de Seo Carlão do Peruche, aos 94 anos, o eterno cardeal do samba. Sua partida deixa um vazio imensurável nos corações de todos que se deixaram contagiar pela sua paixão, pela sua arte e pelo seu inabalável amor ao samba. Carlão não foi apenas um ícone: foi um verdadeiro mestre, cuja dedicação e entrega transformaram o mundo do samba e inspiraram gerações de perucheanos e amantes da nossa cultura”, escreveu a Unidos do Peruche, em suas redes sociais.

Também por meio de nota, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) disse lamentar profundamente a perda de Seo Carlão e se solidarizar “com familiares, amigos e toda a comunidade do samba neste momento de luto, sem nos esquecermos de seus pares da Embaixada do Samba Paulistano. O legado de Seo Carlão permanecerá vivo nos corações de todos que amam e respeitam o samba. Paulistano”, escreveu.

