continua registrando. A máxima no município nesta terça-feira (18) foi de 41,8 graus Celsius (°C) e a mínima, 22°C. É a segunda maior temperatura no mês de fevereiro. A primeira foi ontem, quando os termômetros marcaram 44ºC

A previsão para os próximos dias é de permanência do calor, com máximas ao redor dos 40ºC. Amanhã, o céu deve apresentar nebulosidade variada e os ventos estarão predominantemente moderados. A máxima prevista é de 39ºC, e a mínima de 20ºC.

Entre quinta e sexta-feira, as temperaturas continuarão elevadas e o céu estará claro a parcialmente nublado. Os ventos estarão predominantemente moderados. Na quinta, a previsão máxima é de 39ºC, enquanto na sexta é esperada uma pequena redução do calor: máxima de 36ºC. Os mesmos números e a mesma condição meteorológica estão previstos para o sábado (22). Não há previsão de chuvas em nenhum desses dias.

O município está no Nível de Calor 4 desde às 12h35 de segunda-feira (17). Segundo a prefeitura, o Calor 4 é marcado por índices de calor muito altos (40°C a 44°C), que se estendem por, ao menos, três dias consecutivos.

Com o acionamento do nível 4, a prefeitura abriu 58 pontos de resfriamento, com áreas de sombra, pontos de hidratação e banheiros que podem ser utilizados livremente pela população em diversos bairros da cidade. Os endereços estão disponíveis no aplicativo e no site do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR).

