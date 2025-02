O calor extremo no Rio de Janeiro atinge de forma especial as salas de aula, principalmente as que não tem estrutura adequada de climatização. Segundo a Secretaria de Educação (Seeduc), das 1.234 escolas estaduais, 200 estão sem ar-condicionado. No caso destas, a orientação do governo é reduzir a carga horária presencial pela metade.

Em nota, a Seeduc diz que reconhece a importância de garantir um ambiente escolar adequado para os estudantes e que as altas temperaturas enfrentadas no estado podem impactar o bem-estar dos alunos. A secretaria diz ainda que está trabalhando e investindo na climatização de todas as escolas, seja para a compra e instalação dos aparelhos em unidades que só precisam dos equipamentos, ou em projetos de adequação elétrica.

Entre as diretrizes enviadas aos gestores das unidades escolares do estado, estão o incentivo ao consumo de líquidos, especialmente água, pelos alunos e a preparação de alimentos mais leves para a merenda escolar e evitar a realização der atividades ao ar livre ou na área externa.



Além disso, as unidades escolares com sistemas de climatização inoperantes estão autorizadas a reduzir a carga horária presencial em até 50% neste mês e promover rodízio de turmas nas salas de aula refrigeradas. As escolas também estão amenizando o calor com o uso de mais ventiladores e as que reduzirem a carga horária deverão prover, preferencialmente, o conteúdo pedagógico por meio de recursos tecnológicos.

