Nesta quinta-feira (20), jovens e estudantes de quase todos os estados brasileiros poderão se inscrever para vagas de estágio e de aprendizagem que serão oferecidas durante a Maratona de Vagas CIEE. O evento promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é gratuito e oferece disponibiliza 22,3 mil vagas.

Do total de vagas oferecidas, cerca de 8,2 mil são oportunidades para estágio; 3,4 mil, para o programa de aprendizagem; e 10,2 mil oportunidades oriundas de processos seletivos públicos.

O estado de São Paulo reúne o maior volume de ocupações, contando com 16,4 mil oportunidades, sendo 11,6 mil apenas na capital. Já o Distrito Federal acumula 1,7 mil ofertas de estágio e aprendizagem, seguido por Bahia (662), Fortaleza (408) e Goiânia (355).

De acordo com levantamento do CIEE, as áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: administração, direito, marketing, contabilidade, construção civil, tecnologia e comunicação social. Já em aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são para as áreas de administração, vendas, varejo, logística e produção.

Para se candidatar às vagas, o jovem deve comparecer a um dos mais de 90 postos de atendimento espalhados em 20 estados brasileiros que vão funcionar durante a maratona. A maratona ocorre entre as 9h e as 15h de amanhã.

Antes de se dirigir ao local, os interessados devem acessar a página do CIEE para encontrar a unidade mais próxima de sua residência. Para construir o perfil pessoal, é recomendado que os jovens tenham em mãos um comprovante de residência (que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos), além de RG e CPF.

Capital paulista

Na capital paulista, haverá aplicação de provas e entrevistas ao longo da ação. Ao chegarem à sede da instituição, localizada no Itaim Bibi, os candidatos passarão por uma triagem entre os já se cadastrados no site do CIEE e os que ainda não têm cadastro.

Após a triagem inicial e compatibilidade com uma das vagas disponíveis, os interessados serão direcionados ao Edifício Integração do CIEE, localizado ao lado da sede. Nesse local, será possível fazer provas dos processos seletivos públicos e também passar por entrevistas.

Espro

Já a ONG Espro (Ensino Social Profissionalizante) está oferecendo 22.500 novas vagas de emprego também para todo o Brasil. São 20 mil vagas no Programa de Aprendizagem Profissional (Jovem Aprendiz), que tem parcerias com mais de 1,5 mil empresas, e 2,5 mil vagas no programa de estágio, por meio de convênios com instituições de ensino no país.

As oportunidades são voltadas para jovens de 14 a 24 anos de idade. As vagas já estão abertas, e os interessados podem se candidatar durante o ano todo. Mais informações pode ser obtidas no site da entidade.

