A região central de São Paulo oferece nos próximos dias programação cultural à população. Nesta sexta-feira (14), o município lança o projeto CENTRÔ!, que terá atrações itinerantes e intervenções culturais gratuitas em ruas e praças do centro histórico paulistano.

O Largo do Café, a Avenida Vieira de Carvalho (altura do nº 31), Praça do Patriarca e Praça Antonio Prado são os logradouros públicos que recebem as primeiras atividades culturais do novo projeto, com eventos já confirmados até 5 de abril.

Com foco nos artistas de rua, as ações incluem diversas linguagens, como teatro, circo e música. Entre as atrações dos próximos dias estão Discopédia, DJ Lady Brown, Samba de Dandara, Cortejo Sanfonada, da Cia Chegança, Fizz Jazz - swing band ao estilo de New Orleans do início do século 20, e Quarteto em Dó Machado, grupo de música instrumental brasileira.

Cinema

A nova programação do Circuito Spcine exibe, até 19 de março, os filmes Flow e Sing Sing, indicados ao Oscar, com sessões disponíveis na Galeria Olido e no Centro Cultural São Paulo, ambos na região central da cidade. Os ingressos são vendidos a preços populares. Flow foi vencedor do Oscar de Melhor Animação, e Sing Sing teve três indicações à premiação.

A 13ª edição da Mostra Tiradentes SP, que vai até 19 de março, antecipa para o público os destaques do cinema brasileiro contemporâneo para este ano. São 27 filmes brasileiros, inéditos em São Paulo, apresentados no Cinesesc e no Centro Cultural São Paulo. Entre os destaques da programação, está a exibição dos vencedores da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Teatro

O espetáculo Dois Perdidos numa Noite Suja estreia no teatro Pequeno Ato, a partir do próximo dia 19. Escrito por Plínio Marcos na década de 1960, essa releitura conta com cenário simples, que pretende a valorização das interpretações. A peça conta a história de Paco e Tonho, dois amigos que trabalham como carregadores no mercado popular e que dividem o quarto em uma pensão barata.

O espetáculo começa antes mesmo de chegar ao teatro, com a Rota Dois Perdidos. O público poderá passar por pontos previamente escolhidos pela produção, onde se deparam com fragmentos do passado das personagens que ajudarão a contar a história final. Os personagens mantêm relação conflituosa, discutem sobre seu cotidiano e suas perspectivas de vida. O evento entra no calendário de comemoração dos 90 anos de Plínio Marcos em 2025.

O ator Othon Bastos, com 91 anos de idade e mais de 70 de carreira, sobe ao palco neste mês, a partir do dia 20, no Sesc 14 Bis, para apresentar o monólogo Não me Entrego, Não!. O espetáculo apresenta histórias da vida pessoal e profissional do artista, que trabalhou no cinema, no teatro e na televisão.

Centr | Programação cultural | projeto CENTRÔ! | Sõ Paulo | SP