A entrada é franca.

O evento reúne os blocos Cordão do Bule, Klezmer e Comunidad Autóctona Vientos del Ande, que representam, respectivamente, as culturas do samba tradicional, do universo ídiche e de pessoas originárias de diversas regiões dos Andes e seus descendentes brasileiros.

Na programação, consta também uma roda de conversa com integrantes dos três grupos.

“São histórias e experiências que encontraram um lugar de vivência, enraizamento e transformações no Bom Retiro”, disse Cesar Pivetta, do Cordão do Bule.

O Bom Retiro hoje é um bairro que abriga várias comunidades de diferentes culturas, tanto de outras regiões brasileiras quanto estrangeiras. São coreanos, gregos e paraguaios, entre representantes de outros povos.

“Esse desfile em conjunto visa fortalecer o vínculo entre as comunidades do Bom Retiro. A ideia é justamente promover o encontro dos mais de 60 membros dos blocos do bairro, desde sambistas, klezmorim – instrumentistas que tocam a música judaica do leste europeu – e imigrantes sul-americanos, e mostrar que somos um bairro multicultural”, completa Cesar Pivetta.

O Cordão do Bule, fundado em 2007, canta temas como a capoeira e é formado por moradores da comunidade do Parque do Gato e trabalhadores e usuários do CAPS AD Complexo Prates.

O Klezmer foi criado ano passado e é formado por um coletivo de músicos klezmer (gênero musical judaico) e artistas do universo ídiche. Nas apresentações, o bloco resgata a música vinda dos vilarejos do Leste Europeu, com instrumentos de sopro, percussão e sanfonas.

E a Comunidad Autóctona Vientos del Ande, fundada em 2016, busca levar às pessoas os ritmos ancestrais andinos, com danças tradicionais e instrumentos como bombos, zampoñas e tarkas.

O Teatro União e Olho Vivo (TUOV) fica na rua Newton Prado, 766.

Tags:

Bom Retir | carnaval 2025 | São Paulo