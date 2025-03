Para a diretora do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), responsável pela gestão do museu, Daniela Alfonsi, a exposição é uma reflexão do que ainda se pode fazer para preservar a diversidade brasileira.

“A Mata Atlântica é um espelho do que a nossa ocupação humana e a nossa devastação podem trazer de perda e ao mesmo tempo de experiências positivas de restauração. A grande mensagem dessa exposição é: ‘A gente precisa conhecer essa diversidade, refletir sobre o que fizemos com isso ao longo dos séculos e pensar o que podemos fazer a partir de agora, para restaurar e para impedir que isso aconteça também nos nossos outros biomas brasileiros”, defende.

Conhecer para preservar

A exposição é dividida em três partes. A primeira apresenta a Mata Atlântica, que, além de floresta, é composta por restingas, manguezais e campos de altitude.

“A gente destacou alguns elementos por serem únicos. A Mata Atlântica tem muitos endemismos e coisas muito únicas que não têm em nenhum outro lugar do mundo. Quisemos trazer também aspectos da paisagem, diferentes texturas e cores. Muitas vezes, a gente, ao olhar uma mata, a gente enxerga só o verde, quando, na verdade, você tem uma gama de diferentes texturas e elementos oriundos da diversidade do bioma. A gente quis trazer todos esses elementos em uma visão artística”, explica a curadora científica do Museu do Jardim Botânico, Marinez Siqueira.

Nesse espaço está, por exemplo, a representação da Xenohyla truncata, ou perereca polinizadora, o primeiro anfíbio polinizador conhecido no mundo. Ao visitar as flores, essa perereca, que é rara nas restingas, ajuda na polinização das plantas.