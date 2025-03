Mais de 600 quilos (kg) de resíduos foram recolhidos, neste sábado (22), em áreas da Baía de Guanabara por

A iniciativa está em sua quarta edição e é organizada pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua), que reúne projetos que contam com a parceria da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental (PPSA).

“Mutirões de limpeza não são apenas sobre coleta de resíduos, mas sobre fortalecer a cultura oceânica, conscientizando a população sobre os impactos do lixo nos ecossistemas. Cada pessoa aqui pode ser um agente de mudança, reduzindo sua geração de lixo, se engajando com ações ambientais e tornando suas escolhas mais sustentáveis”, destacou o gerente de Projetos Ambientais da Petrobras, Gregório Araújo.

De acordo com ele, cerca de 1 mil voluntários trabalharam em seis pontos do entorno da baía, na Praia do Flamengo, na capital fluminense, São Gonçalo (Praia das Pedrinhas), Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério), Niterói (Charitas), Tanguá (Rio Caceribu) e Maricá (Praia do Recanto).

Participação

Além da coleta, triagem, pesagem e categorização dos resíduos, os 11 projetos, junto com a Petrobras, organizaram um circuito com atividades de educação ambiental, que, para Araújo, transformou a sensibilização ambiental em uma experiência envolvente para todas as idades. Só na Praia do Flamengo, foram 400 participantes, desde crianças pequenas, adolescentes, até adultos e idosos.