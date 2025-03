Após ter registrado queda na cobertura vacinal, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, o número de crianças imunizadas contra diversas doenças voltou a crescer em todo o estado de São Paulo. Os dados foram divulgados pelo secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, nesta quinta-feira (27)

Em alguns casos, como no das vacinas BCG, contra a tuberculose, e rotavírus, que ajuda a proteger contra a gastroenterite, o estado conseguiu atingir a meta necessária de população vacinada para evitar a circulação da doença.

Segundo o secretário estadual, em 2024, houve aumento de cobertura de todos os imunizantes previstos no calendário básico infantil. Esse crescimento, informou ele, chegou a ser superior à média nacional de vacinação.

Percentual do público-alvo vacinado em 2022 e 2024 no estado de SP Vacina Cobertura em 2022 Cobertura em 2024 Tríplice viral (D1) 78,42% 98,65% Febre amarela 64,4% 81,16% Pentavalente 76,74% 91,77% Poliomielite 77,13% 91,73% Rotavírus 77,21% 90,13% Meningocócica C 78,19% 90,15% BCG 82,13% 90,25%

“Uma preocupação nossa era com a poliomielite. Nós tínhamos, quando o governo assumiu, uma cobertura vacinal em torno de 77% e passamos para 91,73%, um aumento de 14.6 pontos percentuais. No caso da tríplice viral – e aqui estamos falando em sarampo, caxumba e rubéola ? nós saímos de 78,42% para 98,65%”, destacou o secretário. “Nossa grande preocupação era a poliomielite, que teoricamente está erradicada em nosso território, mas há diversos países no mundo onde ela é endêmica”, acrescentou.

Com pelo menos 20 mortes confirmadas desde dezembro, a febre amarela era outra preocupação do governo de São Paulo. “Quando chegamos no estado de São Paulo [o governo Tarcísio de Freitas], sabe qual era a cobertura para febre amarela? Em torno de 64%. Agora, fomos para 80,6%. Estamos, neste momento, em uma campanha em todo o estado de São Paulo para cobertura de febre amarela”, destacou ele.

Desinformação

O aumento da cobertura vacinal infantil em todo o estado de São Paulo, disse o secretário, pode ser explicado principalmente pelo combate às fake news e aumento de informação qualificada sobre a importância da imunização.

“Era importante a gente levar a informação adequada [para aumentar a cobertura vacinal]. Começamos uma campanha de vacinação, e lançamos um site, o Vacina 100 Dúvidas. Dentro desse site, estão as 100 perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, junto com as respostas”, acrescentou.

Além disso, informou o secretário, a campanha Tá com dúvidas sobre vacinas? Chama o VARcina, ajudou a combater as fake news, levando informação para a população por meio de uma cabine inspirada no VAR, árbitro de vídeo do futebol.

Outra estratégia importante que contribuiu para o crescimento da cobertura vacinal, destacou ele, foi o aumento do financiamento da atenção básica. “O aumento da cobertura vacinal mostra que estamos no caminho certo. A implementação do IGM (Incentivo à Gestão Municipal) SUS Paulista, com repasses que aumentaram de R$ 150 milhões, até 2022, para R$ 1,5 bilhão, nos últimos dois anos, impulsionou os municípios a ampliar a vacinação. Além da conscientização para levar a informação correta à população”, ressaltou.

O IGM SUS Paulista prevê repasses per capita entre R$ 4 e R$ 40, garantindo investimentos com impacto direto na melhoria da atenção primária. Além disso, municípios que alcançarem 90% das metas do Incentivo de Gestão Municipal podem receber valores adicionais, ampliando os recursos para a saúde local.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde da população. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação desses agentes infecciosos na comunidade, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por motivos de saúde.

