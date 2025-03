O músico e ator Abdias Nascimento Filho, mais conhecido como Bida Nascimento, morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 71 anos.

Bida, filho do escritor e ativista Abdias Nascimento e da atriz Léa Garcia, estava internado no Hospital Badim, no Maracanã, bairro do Rio de Janeiro, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

Bida era contrabaixista e teve uma longa história na música e na defesa da cultura afro-brasileira.

Há duas semanas, o empresário Marcelo Garcia, irmão de Bida, vinha buscando ajuda através de uma campanha nas redes sociais para doação de sangue destinada ao músico.

AVC

De acordo com Marcelo, Bida foi submetido a cinco internações ao longo de três meses e perdeu a visão após o AVC. O acidente aconteceu dias antes do carnaval.

Ele foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, sendo depois transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Badim, em estado grave, com insuficiência respiratória, cegueira e sangramento intestinal.

Os administradores da página da rede social de Léa Garcia, que morreu aos 90 anos em 2023, prestaram uma homenagem ao artista.

A informação foi publicada pelo perfil de Léa Garcia no Instagram.

“Abdias do Nascimento Filho, nosso querido Bida, nos deixou hoje. Voltaremos para trazer mais informações, mas, no momento, pedimos que orem por ele”, escreveram.

Bida morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio, e deixa um filho. O horário e local do velório e o enterro de Bida ainda não foram divulgados pela família.

