Álbum

Em princípio, a produtora Renata Grecco chegou a pensar em fazer o projeto com várias cantoras convidadas, mas desistiu ao ouvir Áurea cantando. "Não deu outra, né? Foi a pessoa perfeita para o lugar certo”, contou à Agência Brasil, Lui Coimbra, multi-instrumentista, cantor e diretor musical do espetáculo.

O envolvimento com as músicas que canta em toda a sua trajetória é completo. “Eu sou muito de pensar no texto e o que ele quer dizer. Mergulho fundo no texto. Não sei explicar, sei que viajo. Às vezes, estou sem voz para cantar, mas, na hora, flui, porque eu faço muita coisa com a voz”, disse Áurea, revelando ainda que sente de imediato o retorno do público.

Generosa, reconhece o talento dos músicos que a acompanham. “Eu sozinha não ia fazer. Tem o André Gabeh, o Marcos Suzano, Fred Ferreira, o Lui [Coimbra]. Eu não faço nada sozinha. O Lui que dirigiu”, pontuou.

Indicação

O álbum Senhora das Folhas tem também um outro significado. Trouxe um reconhecimento inédito. “Chegou o Grammy Latino. Foi a primeira vez que eu tive um disco [indicado], já tive um [outro] disco do Paulo César Feital, mas era uma participaçãozinha. Mas meu disco, nunca. Olha que tive disco até com Luiz Eça, e nunca tive indicação. Acho que caiu como uma luva".

Na trajetória de Áurea estão nove discos solo, diversas participações em outros, além do prêmio de Melhor Cantora no Prêmio da Música Brasileira 2009 e um curta-metragem sobre sua vida com mais de 21 prêmios, inclusive de melhor atriz.

Ela recorda também muitos encontros com artistas de destaque da música brasileira. Sobre uma delas, tem boas recordações. Áurea teve participação direta no início da carreira de Elis Regina, que foi tentar uma oportunidade na Rádio Nacional, na qual Áurea já participava do programa Paulo Gracindo.

“Eu sou afilhada do Paulo Gracindo. Ela estava chegando [do Rio Grande do Sul] e foi cantar lá também. Foi legal. Eu ficava pensando ‘essa garota fala’, mas aí começou a amizade. Quando ela abriu a boca e cantou, eu falei ‘que coisa’ e perguntei ‘que voz é essa?’. Ela falou que adorava Angela Maria. Depois, nunca mais eu vi e não quero ver agora também não”, contou sorrindo.

Banda